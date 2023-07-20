Экс-чемпион UFC Пётр Ян станет почётным гостем турнира RCC 16, который 28 июля состоится в Тюмени. В числе зрителей международного шоу будут также топовые российские бойцы Иван Штырков, Ильяс Хамзин и Михаил Рагозин и ещё несколько бойцов со всей страны.

Для лиги RCC это уже второй турнир в Тюмени за год: первый состоялся в феврале. Главным событием турнира станет противостояние Алексея Кунченко и Шамиля Мусаева, всего же фанатов ждёт 13 поединков.

Кроме Кунченко, ещё пять местных бойцов будут отстаивать честь города на арене спортивного комплекса «Центральный», который на один вечер станет местом притяжения внимания фанатов единоборств со всей страны. Прямая трансляция будет идти на главном федеральном бойцовском канале UDAR.