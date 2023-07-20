Саид Нурмагомедов снялся с боя против Кайлера Филлипса
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Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов снялся с боя против Кайлера Филлипса. Поединок должен был состояться на турнире UFC в Нэшвилле 6 августа.
Причина, по которой Нурмагомедов не сможет принять участие в поединке, на данный момент не сообщается.
В общей сложности в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 20 поединков, одержав в них 17 побед при трёх поражениях. На счету Филлипса десять побед при двух поражениях.
В предыдущем бою Нурмагомедов встречался с американцем Джонатаном Мартинесом и проиграл ему единогласным решением судей. Филлипс в прошлом поединке одолел аргентинца Марсело Рохо сабмишеном в третьем раунде.
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