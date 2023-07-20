Британскую модель исключили из турнира по боксу за то, что она показала грудь на ринге

Звезду OnlyFans и модель TikTok Даниэллу Хемсли отстранили от участия в турнире по боксу за оскорбительное поведение, говорится в заявлении промоутерской компании Kingpyn Boxing в социальных сетях.
Напомним, 22-летняя британка стала участницей боксёрского вечера в Дублине (Ирландия), победив польку Александру Даниэлку судейским решением.
После оглашения вердикта Хемсли не сдержала эмоций и показала грудь в прямом эфире DAZN, вызвав у местной публики бурную реакцию, однако впоследствии извинилась за своё поведение.
«Стремясь обеспечить болельщиков лучшими событиями в сфере бокса, мы признаём, что субботний инцидент после боя мог оскорбить некоторых зрителей, и понимаем, что он не соответствовал стандартам, ожидаемым от бойцовских вечеров Kingpyn. Мы приносим свои извинения всем, кто был расстроен этим поведением во время трансляции. Боец (Хемсли), с которым произошёл этот инцидент, не будет выступать в финале турнира. Также она решила на некоторое время оставить бокс», — говорится в заявлении.
- 20 июля 2023
-
13:31
-
13:24
-
12:57
-
12:48
-
12:33
-
11:52
-
11:16
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
10:13
-
09:56
-
09:45
-
09:29
-
09:14
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:16
-
07:11
-
02:42
-
01:05
-
00:59
-
00:52
- 19 июля 2023
-
23:59
-
23:18
-
22:57
-
22:06
-
21:46
-
21:05
-
20:59
-
20:33
-
19:59
-
18:59
-
18:36