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Британскую модель исключили из турнира по боксу за то, что она показала грудь на ринге

Британскую модель исключили из турнира по боксу за то, что она показала грудь на ринге
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Звезду OnlyFans и модель TikTok Даниэллу Хемсли отстранили от участия в турнире по боксу за оскорбительное поведение, говорится в заявлении промоутерской компании Kingpyn Boxing в социальных сетях.

Напомним, 22-летняя британка стала участницей боксёрского вечера в Дублине (Ирландия), победив польку Александру Даниэлку судейским решением.

После оглашения вердикта Хемсли не сдержала эмоций и показала грудь в прямом эфире DAZN, вызвав у местной публики бурную реакцию, однако впоследствии извинилась за своё поведение.

«Стремясь обеспечить болельщиков лучшими событиями в сфере бокса, мы признаём, что субботний инцидент после боя мог оскорбить некоторых зрителей, и понимаем, что он не соответствовал стандартам, ожидаемым от бойцовских вечеров Kingpyn. Мы приносим свои извинения всем, кто был расстроен этим поведением во время трансляции. Боец (Хемсли), с которым произошёл этот инцидент, не будет выступать в финале турнира. Также она решила на некоторое время оставить бокс», — говорится в заявлении.

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