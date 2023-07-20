«Будет интересно». Штырков высказался по поводу реванша Махачева с Оливейрой

Иван Штырков, боец RCC, боец клуба «Архангел Михаил», высказался по поводу новости о том, что россиянин Ислам Махачев проведёт бой-реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я считаю, что этот бой — логичное решение. Оливейра номер один, Махачев чемпион. У предыдущего оппонента был шанс выйти на бой против чемпиона, но Оливейра его деклассировал. В принципе, такой реванш – это нормальное решение. Претендентов-то больше нет. Будет интересно на самом деле, даже несмотря на то, что Махачев переехал его в первом поединке», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Напомним, Махачев завоевал титул в октябре 2022 года, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл свою первую защиту, единогласным судейским решением победив австралийца Алекса Волкановски.
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