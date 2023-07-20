Василевский: Оливейра не сможет победить, даже если продержится пять раундов

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу боя-реванша между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Сомневаюсь, что результат во втором бою изменится, но, может, Оливейра будет в этот раз поувереннее выглядеть и окажет более серьёзное сопротивление Исламу. Не думаю, что он сможет победить, даже если продержится пять раундов. Ислам также останется чемпионом этого дивизиона. Чего-то сверхъестественного я от этого поединка не жду.

На мой взгляд, было бы интереснее, если бы организовали бой с Леоном Эдвардсом, чего Ислам и просил. Это было бы лучше и для зрителя, и для Ислама, который получил бы шанс стать чемпионом в двух весах одновременно. В 70 кг я не вижу, кто мог бы его побить. Конечно, дать конкурентный бой могли бы и Джастин Гэтжи, и Дастин Порье, и даже Оливейра, но я не вижу среди них человека, который мог бы в ближайшее время выиграть у Махачева. Поэтому в лёгком весе у него нет конкуренции, а переход в 77 кг был бы очень актуален. Я бы бой с Эдвардсом посмотрел с гораздо большим желанием, чем с Оливейрой», – приводит слова Василевского Metaratings.