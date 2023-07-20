«Это странно». Стерлинг прокомментировал травму Умара Нурмагомедова

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг высказался по поводу травмы российского бойца Умара Нурмагомедова, из-за которой он снялся с поединка против Кори Сэндхагена.
«Ох. Это странно. Не уверен, что это что-то хроническое, но видеть, как плечо прямо выскользнуло, кажется действительно необычной травмой», — написал Стерлинг в социальных сетях.
Напомним, бой Умара Нурмагомедова с Сэндхагеном должен был возглавить турнир UFC, который запланирован на 5 августа в Нэшвилле.
Умар Нурмагомедов — троюродный брат непобеждённого экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Умар выступает в легчайшей весовой категории UFC, в его активе 16 побед в 16 поединках в профессиональных ММА. Он располагается на 11-м месте в рейтинге.
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