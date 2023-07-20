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Махачев обратился к Оливейре после анонса их реванша на UFC 294

Махачев обратился к Оливейре после анонса их реванша на UFC 294
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на анонс своего поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Ранее стало известно, что он пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Увидимся снова, Чарльз», — написал Махачев.

Предстоящий поединок Махачева и Оливейры будет реваншем. Напомним, Ислам завоевал титул чемпиона UFC в октябре 2022 года, победив как раз Оливейру.

В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

На счету Оливейры 44 боя (34 победы и девять поражений, а один поединок признан несостоявшимся).

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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