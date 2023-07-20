Оливейра сделал заявление по поводу реванша с Махачевым

Бразильский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался относительно реванша с россиянином, действующим чемпионом промоушена в том же весе Исламом Махачевым.

«Я хочу ещё раз поблагодарить бога, потому что мы идём прямым путём к тому, что принадлежит нам – поясу. Я рассчитываю на то, что все будут болеть за меня. Рассчитываю на ваши молитвы», — написал Оливейра.

Реванш между Оливейрой и Махачевым состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). В активе Чарльза 44 боя (34 победы и девять поражений, а один поединок признан несостоявшимся). Махачев провёл в ММА 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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