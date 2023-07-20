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Слипенко и Гаджидаудов показали одинаковый вес перед чемпионским боем

Слипенко и Гаджидаудов показали одинаковый вес перед чемпионским боем
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Российские бойцы Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов приняли участие в процедуре взвешивания перед очным поединком. Оба показали одинаковый вес – 77,6 кг.

Спортсмены встретятся 21 июля в Москве на «ЦСКА Арена» в главном бою турнира ACA 160. В рамках противостояния Слипенко, являющийся чемпионом ACA в полусреднем весе, проведёт первую защиту пояса. 28-летний Виталий завоевал его в декабре прошлого года, отобрав у Абубакара Чагаева, финишировав нокаутом во втором раунде. На его счету 16 побед и четыре поражения. В активе 32-летнего Гаджидаудова 16 побед и шесть поражений.

Одновременно с розыгрышем титула в этом противостоянии определится второй полуфиналист Гран-при в полусреднем весе, который выходит в полуфинале на Альберта Туменова.

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