Тим Цзю: теперь Сауль Альварес в списке моих целей
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Обладатель временного титула WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец с русскими корнями Тим Цзю прокомментировал предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло. Ранее Тимофей заявил, что сам должен был драться с Чарло 14 октября.
«Признаюсь, я даже разозлился на Канело. Он взял то, что хотел я, так что теперь он тоже в списке моих целей. Я собираюсь быть как Джон Уик. Так что отныне зовите меня Джон Уик», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.
Напомним, поединок между Альваресом и Чарло должен состояться 30 сентября в США.
Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?
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