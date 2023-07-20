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Махачев отреагировал на отмену боя между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном

Махачев отреагировал на отмену боя между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал отмену поединка его соотечественника Умара Нурмагомедова с американцем Кори Сэндхагеном. Ранее стало известно, что Нурмагомедов снялся с боя из-за травмы плеча.

«Травмы – это часть игры. Терпение приведёт к успеху», — написал Махачев.

Поединок Махачева и Сэндхагена должен был состояться 6 августа на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США).

Умару 27 лет, боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го он дебютировал в UFC. Всего в сильнейшей организации мира на счету россиянина четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе Нурмагомедов нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде.

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