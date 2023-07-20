Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хасбик отреагировал на решение UFC сделать реванш между Махачевым и Оливейрой

Хасбик отреагировал на решение UFC сделать реванш между Махачевым и Оливейрой
Комментарии

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на анонс реванша между своим соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«В Абу-Даби будет шумно», — написал Хасбик в соцсетях под одним из сообщений Махачева.

Напомним, Ислам завоевал титул чемпиона UFC в октябре 2022 года, победив как раз Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в ММА, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
На счету Оливейры в смешанных единоборствах 44 боя (34 победы и девять поражений, а один поединок признан несостоявшимся).

Главные титульные бои 2023 года в промоушене UFC:

Материалы по теме
Для Махачева и Чимаева готовят супертурнир в Абу-Даби. Но соперники наших парней — провал
Для Махачева и Чимаева готовят супертурнир в Абу-Даби. Но соперники наших парней — провал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023