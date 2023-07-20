Хасбик отреагировал на решение UFC сделать реванш между Махачевым и Оливейрой
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Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на анонс реванша между своим соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«В Абу-Даби будет шумно», — написал Хасбик в соцсетях под одним из сообщений Махачева.
Напомним, Ислам завоевал титул чемпиона UFC в октябре 2022 года, победив как раз Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в ММА, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
На счету Оливейры в смешанных единоборствах 44 боя (34 победы и девять поражений, а один поединок признан несостоявшимся).
Главные титульные бои 2023 года в промоушене UFC:
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