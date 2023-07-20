Хасбик отреагировал на решение UFC сделать реванш между Махачевым и Оливейрой

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на анонс реванша между своим соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«В Абу-Даби будет шумно», — написал Хасбик в соцсетях под одним из сообщений Махачева.

Напомним, Ислам завоевал титул чемпиона UFC в октябре 2022 года, победив как раз Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в ММА, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

На счету Оливейры в смешанных единоборствах 44 боя (34 победы и девять поражений, а один поединок признан несостоявшимся).

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