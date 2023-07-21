Менеджер Макгрегора рассказал, когда ирландец может вернуться к боям

Оди Аттар, менеджер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях звёздного ирландца Конора Макгрегора рассказал, когда боец может вернуться в октагон.
«Одна из вещей, о которой все забывают, это то, что Конор был одним из самых проверенных спортсменов, когда он соревновался. Мы ведём активные переговоры с UFC, мы говорили с USADA, и мы собираемся делать всё правильно. Это всё, что я собираюсь сказать по этому поводу. Дело в том, что о Коноре Макгрегоре люди будут спекулировать и пускать слухи, которые в девяти случаях из десяти будут очень неточными и ложными. Но, конечно же, он надеется вернуться в 2024 году», — приводит слова Аттара MMA Junkie.
Ранее сообщалось, что Макгрегор не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. В связи с этим ирландец, вероятнее всего, не сможет участвовать в боях в 2023 году.
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