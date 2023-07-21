Названа дата титульного боя между Эдвардсом и Ковингтоном

Британский чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс в следующем поединке сразится с американцем Колби Ковингтоном, занимающим второе место в дивизионе. Об этом, сославшись на президента UFC Дану Уайта, у себя в социальных сетях рассказал журналист Адам Каттералл. Бой состоится на турнире UFC 295 11 ноября.

Напомним, Эдвардс завоевал чемпионский пояс в августе, нокаутировав нигерийца Камару Усмана. Реванш между ними состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным решением. Леон Эдвардс одержал 21-ю победу в карьере. На его счету три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся. В активе Ковингтона 17 побед и три поражения.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем: