«Может выходить хоть на коне». Боец «Нашего Дела» Шарафутдинов — о танцах Ибрагимова
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Боец промоушена «Наше Дело» Дамил Шарафутдинов высказался о своём сопернике по следующему поединку Хадисе Ибрагимове. Бой пройдёт по правилам бокса 22 июля в Москве и будут главным событием турнира «Наше Дело». Ибрагимов – экс-боец UFC и действующий чемпион «Нашего Дела» по правилам ММА.
«Я профессиональный спортсмен, в первую очередь. Я за пять минут до боя ни о чём не думаю, кроме поединка. Выхожу и готов всего себя оставить. Хадис уже более опытный, возрастной. Он дерётся за деньги, а я дерусь за своё имя. У нас разная мотивация. Мне абсолютно без разницы, как он будет выходить – хоть на коне», — сказал Шарафутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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