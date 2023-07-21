Боец «Нашего Дела» Шарафутдинов назвал соперников, с которыми хотел бы провести поединок
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Боец промоушена «Наше Дело» Дамил Шарафутдинов поделился мнением о соперниках, с которыми хотел бы сразиться. По словам Шарафутдинова, предпочтительными вариантами для него являются бои с Гаджи «Автоматом» Наврузовым, Исламом Каримовым и Тимуром Слащининым.
«Я у всех топовых бойцов промоушена выиграл. Они все хотят реванша. Будет время, мы подерёмся однозначно. Я бы подрался с Гаджи «Автоматом» Наврузовым, когда у него рука заживёт. Однозначно Ислам Каримов. Также я в своё время выигрывал у Тимура Слащинина – чемпиона Hardcore. С ним тоже было бы интересно посмотреть, насколько он лучше стал», — сказал Шарафутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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