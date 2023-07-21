Боец «Нашего Дела» Шарафутдинов рассказал, почему не станет драться с Дациком
Поделиться
Российский боец промоушена «Наше Дело» Дамил Шарафутдинов объяснил, почему не желает проводить поединок с соотечественником Вячеславом Дациком. По словам Шарафутдинова, с Дациком у него очень хорошие отношения и поэтому он не хотел бы, чтобы они становились соперниками друг для друга.
«Честно, я бы не хотел. К Славе я очень хорошо отношусь. Если я с ним за одним столом сижу, ем, пью, в баню хожу… Я не хочу делить с ним клетку, ринг. Всегда есть понимание – я выхожу драться, проливать кровь, выигрывать. И как ты можешь проливать кровь со своим другом? Но, если так придётся и Слава захочет, ему нужно будет денег заработать, я ему дам эту возможность», — сказал Шарафутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Комментарии
- 21 июля 2023
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:43
-
10:53
-
09:16
-
07:36
-
02:43
-
00:28
- 20 июля 2023
-
23:34
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
20:59
-
20:26
-
19:20
-
18:20
-
17:31
-
17:12
-
16:48
-
16:39
-
16:17
-
15:37
-
15:01
-
14:58
-
14:12
-
13:31
-
13:24
-
12:57
-
12:48
-
12:33
-
11:52
-
11:16
Партнерский контент