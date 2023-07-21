Боец «Нашего Дела» Шарафутдинов рассказал, почему не станет драться с Дациком

Российский боец промоушена «Наше Дело» Дамил Шарафутдинов объяснил, почему не желает проводить поединок с соотечественником Вячеславом Дациком. По словам Шарафутдинова, с Дациком у него очень хорошие отношения и поэтому он не хотел бы, чтобы они становились соперниками друг для друга.

«Честно, я бы не хотел. К Славе я очень хорошо отношусь. Если я с ним за одним столом сижу, ем, пью, в баню хожу… Я не хочу делить с ним клетку, ринг. Всегда есть понимание – я выхожу драться, проливать кровь, выигрывать. И как ты можешь проливать кровь со своим другом? Но, если так придётся и Слава захочет, ему нужно будет денег заработать, я ему дам эту возможность», — сказал Шарафутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.