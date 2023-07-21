Показавшая после боя грудь модель Даниэлла Хемсли раскрыла дальнейшие планы в боксе

22-летнея британская модель и звезда OnlyFans Даниэлла Хемсли заявила, что может и дальше заниматься боксом, несмотря на недавнюю демонстрацию груди после дебютной победы на ринге. Ранее сообщалось, что девушку отстранили от боксёрского турнира после её поступка.

«Меня не дисквалифицировали. Я просто решила отдохнуть от тренировок в течение нескольких недель, чтобы восстановиться, привести в порядок своё тело. Я планирую вернуться к боям зимой», — сказала Хемсли на своём канале в YouTube.

Напомним, Хемсли проводила дебютный поединок в боксе с представительницей Польши Александрой Даниэлкой. Соревнования проходили в рамках боксёрского вечера в Дублине (Ирландия). Даниэлла победила судейским решением. После резонанса, вызванного демонстрацией груди, Хемсли отстранили от участия в турнире.