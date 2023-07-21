Взвешивание перед UFC Fight Night 224: Аспиналл оказался тяжелее Тыбуры более чем на 5 кг

В Лондоне (Великобритания) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 224. В главном событии спортивного мероприятия поединок проведут бойцы тяжёлой весовой категории британец Том Аспиналл и поляк Марчин Тыбура. Спортсмены занимают пятое и десятое место соответственно в рейтинге UFC среди тяжеловесов.

UFC Fight Night 224, результаты взвешивания

Том Аспиналл (117 кг) – Марчин Тыбура (111,6 кг)

Молли Маккэнн (56,7 кг) – Юлия Столяренко (56,7 кг)

Натаниэль Вуд (66,2 кг) – Андре Фили (65,8 кг)

Андре Мунис (83,9 кг) – Пол Крэйг (84,4 кг)

Джей Херберт (70,3 кг) – Фарес Зиам (70,3 кг)

Лерон Мёрфи (66,2 кг) – Джош Кулибао (66,2 кг)

Махмуд Мурадов (84,4 кг) – Брайан Барберена (83,9 кг).