Вартанян обозначил позицию по возможному реваншу с Резниковым
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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал, насколько вероятен его повторный бой с представителем Казахстана Артёмом Резниковым.
«Дам ли реванш Артёму Резникову, если попросит? Если буду драться в АСА, то мне неважно, против кого выходить в октагон», — приводит слова Вартаняна Legalbet.kz.
Напомним, Вартанян и Резников встречались на турнире ACA 159, который проходил в середине июня. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Эдуард одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при, а также получил приз в размере $ 1 млн.
Ранее совет Вартаняну дал восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян.
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