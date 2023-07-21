Вартанян обозначил позицию по возможному реваншу с Резниковым

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал, насколько вероятен его повторный бой с представителем Казахстана Артёмом Резниковым.

«Дам ли реванш Артёму Резникову, если попросит? Если буду драться в АСА, то мне неважно, против кого выходить в октагон», — приводит слова Вартаняна Legalbet.kz.

Напомним, Вартанян и Резников встречались на турнире ACA 159, который проходил в середине июня. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Эдуард одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при, а также получил приз в размере $ 1 млн.

Ранее совет Вартаняну дал восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян.