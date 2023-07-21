Арман Царукян показал актуальную физическую форму и анонсировал «важные новости»

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фото с тренировки. Царукян показал, как позанимался на брусьях.
«Важные новости на подходе», — написал Царукян.
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с представителем Бразилии Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. В UFC Арман выступает с 2019 года. В общей сложности на его счету 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он добыл 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения.
Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:
- 21 июля 2023
-
14:58
-
14:12
-
13:34
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:43
-
10:53
-
09:16
-
07:36
-
02:43
-
00:28
- 20 июля 2023
-
23:34
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
20:59
-
20:26
-
19:20
-
18:20
-
17:31
-
17:12
-
16:48
-
16:39
-
16:17
-
15:37
-
15:01
-
14:58
-
14:12
-
13:31
-
13:24
-
12:57
-
12:48