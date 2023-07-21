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Арман Царукян показал актуальную физическую форму и анонсировал «важные новости»

Арман Царукян показал актуальную физическую форму и анонсировал «важные новости»
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фото с тренировки. Царукян показал, как позанимался на брусьях.

«Важные новости на подходе», — написал Царукян.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с представителем Бразилии Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. В UFC Арман выступает с 2019 года. В общей сложности на его счету 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он добыл 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения.

Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:

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