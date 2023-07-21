Ковингтон — о возможном бое с Махачевым: США против России, лёгкий поединок для меня

Американский боец полусредней весовой категории UFC Колби Ковингтон высказался о возможном поединке с чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Вы видели, что этот мелкий австралиец Волкановски сделал с Махачевым? Эта мелкая креветка. А вот полусредний дивизион — лучший в мире, это настоящее испытание. Это интересная история, США против России. Можно заработать много денег, но это не конкурентный бой. Ислам не сможет меня забороть, не сможет перебить. Это лёгкий поединок для меня. Рокки против Драго. Но если он хочет этот бой, то своё получит», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

В ноябре Ковингтон должен сразиться за титул с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом. Ислам Махачев в октябре будет защищать титул в бою с Чарльзом Оливейрой.