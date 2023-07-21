Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нганну: рассчитываю победить Фьюри решением, у меня есть не только нокаутирующая мощь

Нганну: рассчитываю победить Фьюри решением, у меня есть не только нокаутирующая мощь
Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну высказался о боксёрском поединке с непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

«Да, у меня есть нокаутирующая мощь. Но нужно быть сумасшедшим, чтобы в бою с Тайсоном Фьюри рассчитывать только на неё. Я удивлён тому, как много людей уже списали меня со счетов. С другой стороны, это приводит меня в восторг. Люди во мне сомневаются, а я докажу им, что они не правы. Я буду драться как боксёр и рассчитываю победить решением судей. Это укрепит мои позиции. Это неправда, что у меня есть только нокаутирующая мощь», — приводит слова Нганну TMZ.

Напомним, это будет первый поединок Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе.

Материалы по теме
Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC
Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023