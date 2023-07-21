Кормье объяснил, что должен сделать Оливейра перед реваншем с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Оливейра настроен провести предстоящий бой лучше, чем в первый раз. Но для этого ему нужно преодолеть множество неприятных воспоминаний. Тот же отель, та же арена, тот же город. Чарльз должен хорошо подготовиться с моральной точки зрения, прежде чем ехать в Абу-Даби на реванш с Махачевым. Но я думаю, это будет крутой бой. Факт в том, что Оливейра победил остальных претендентов», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, бой Оливейры с Махачевым пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В первом бою Махачев выиграл удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.