Ковингтон: Ислам боится защищать титул в бою с Оливейрой, поэтому вызвал Эдвардса
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Американский боец полусредней весовой категории UFC Колби Ковингтон объяснил, почему Ислам Махачев бросал вызов чемпиону в полусреднем весе Леону Эдвардсу.
«Ислам боится потерять свой титул в лёгком весе, поэтому вызвал Леона, но никто не отнёсся к этому всерьёз – все понимали, что эту чушь наверняка написал его придурковатый менеджер. Но я посмеялся, выглядело так, будто он боится защищать пояс в бою с Оливейрой», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.
Ислам Махачев в октябре прошлого года выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Махачев и Оливейра проведут реванш. Для Ислама это будет вторая защита титула.
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