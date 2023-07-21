Гаджидаудов выиграл единогласным решением судей у Слипенко и стал новым чемпионом АСА
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В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился турнир АСА 160, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Устармагомедом Гаджидаудовым.
Бой продлился все пять раундов и закончился победой Гаджидаудова единогласным решением судей, который, таким образом, стал новым чемпионом АСА.
Виталий Слипенко в декабре 2022 года провёл бой с Абубакаром Вагаевым и одержал победу нокаутом во втором раунде, завоевав чемпионский пояс. На его счету 16 побед и пять поражений в ММА.
Гаджидаудов, в свою очередь, в марте этого года выиграл единогласным решением судей у Лом-Али Нальгиева. В его активе на данный момент 17 побед и шесть поражений. Победа над Слипенко стала для него третьей подряд.
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