АСА 160: Омаров и Гаджидаудов стали новыми чемпионами, все результаты турнира

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился турнир АСА 160, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Устармагомедом Гаджидаудовым.
В соглавном событии турнира Ислам Омаров встречался с Алиханом Сулеймановым.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира:
Устармагомед Гаджидаудов победил Виталия Слипенко единогласным решением (49-46, 48-47, 49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе;
Ислам Омаров победил Алихана Сулейманова техническим нокаутом (раунд 2) и стал новым чемпионом в полулёгком весе;
Курбан Тайгибов победил Луиса Лаурентино нокаутом (раунд 1) и вышел в 1/2 Гран-при в полулёгком весе;
Абдул-Рахман Дудев победил Франциско Де Лиму единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28);
Павел Витрук победил Майкона Силвана единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27);
Хердесон Батиста победил Рамазана Кишева нокаутом (раунд 1);
Ибрагим Магомедов победил Хусейна Кушагова нокаутом (раунд 3);
Амирхан Адаев победил Херберта Батисту (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 28-29);
Висхан Магомадов победил Мишеля Силву техническим нокаутом (раунд 2);
Нашхо Галаев победил Метана Дыйканова нокаутом (раунд 1);
Сайфуллах Джабраилов победил Клеверсона Силву техническим нокаутом (раунд 1);
Альберт Мисиков победил Ахмадхана Эльмурзаева раздельным решением (28-28 — предпочтение Мисикову, 28-28 — предпочтение Мисикову, 27-29, 27-29, 28-28 — предпочтение Мисикову).
- 21 июля 2023
-
23:40
-
23:22
-
22:56
-
22:00
-
21:08
-
20:55
-
20:33
-
20:15
-
19:56
-
19:22
-
18:30
-
18:12
-
17:32
-
15:58
-
14:58
-
14:12
-
13:34
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:43
-
10:53
-
09:16
-
07:36
-
02:43
-
00:28
- 20 июля 2023
-
23:34
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
20:59
-
20:26
-
19:20