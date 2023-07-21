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АСА 160: Омаров и Гаджидаудов стали новыми чемпионами, все результаты турнира

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился турнир АСА 160, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Устармагомедом Гаджидаудовым.

В соглавном событии турнира Ислам Омаров встречался с Алиханом Сулеймановым.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира:

Устармагомед Гаджидаудов победил Виталия Слипенко единогласным решением (49-46, 48-47, 49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе;

Ислам Омаров победил Алихана Сулейманова техническим нокаутом (раунд 2) и стал новым чемпионом в полулёгком весе;

Курбан Тайгибов победил Луиса Лаурентино нокаутом (раунд 1) и вышел в 1/2 Гран-при в полулёгком весе;

Абдул-Рахман Дудев победил Франциско Де Лиму единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28);

Павел Витрук победил Майкона Силвана единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27);

Хердесон Батиста победил Рамазана Кишева нокаутом (раунд 1);

Ибрагим Магомедов победил Хусейна Кушагова нокаутом (раунд 3);

Амирхан Адаев победил Херберта Батисту (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 28-29);

Висхан Магомадов победил Мишеля Силву техническим нокаутом (раунд 2);

Нашхо Галаев победил Метана Дыйканова нокаутом (раунд 1);

Сайфуллах Джабраилов победил Клеверсона Силву техническим нокаутом (раунд 1);

Альберт Мисиков победил Ахмадхана Эльмурзаева раздельным решением (28-28 — предпочтение Мисикову, 28-28 — предпочтение Мисикову, 27-29, 27-29, 28-28 — предпочтение Мисикову).