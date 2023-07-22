Омаров выиграл у Сулейманова техническим нокаутом и стал чемпионом АСА в полулёгком весе

21 июля в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 160, в соглавном событии которого прошёл титульный поединок в полулёгком весе между Исламом Омаровым и Алиханом Сулеймановым.

Бой закончился победой Омарова техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ислам стал новым чемпионом АСА и вышел в полуфинал Гран-при полулёгкого дивизиона.

Видео победы Ислама Омарова над Алиханом Сулеймановым в титульном поединке на турнире АСА 160:

Для Ислама Омарова это был 14-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах. 25-летний боец не потерпел ни одного поражения и выиграл все 14 боёв.

Для Сулейманова это третье поражение в профессиональных ММА. Также в активе Алихана 15 побед.