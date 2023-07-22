Омаров выиграл у Сулейманова техническим нокаутом и стал чемпионом АСА в полулёгком весе
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21 июля в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 160, в соглавном событии которого прошёл титульный поединок в полулёгком весе между Исламом Омаровым и Алиханом Сулеймановым.
Бой закончился победой Омарова техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ислам стал новым чемпионом АСА и вышел в полуфинал Гран-при полулёгкого дивизиона.
Видео победы Ислама Омарова над Алиханом Сулеймановым в титульном поединке на турнире АСА 160:
Для Ислама Омарова это был 14-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах. 25-летний боец не потерпел ни одного поражения и выиграл все 14 боёв.
Для Сулейманова это третье поражение в профессиональных ММА. Также в активе Алихана 15 побед.
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