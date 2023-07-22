Гвоздик подтвердил, что выйдет в ринг 30 сентября, возможный соперник – экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) рассказал, когда проведёт следующий бой.
«Могу назвать дату – я выйду в ринг 30 сентября в андеркарде боя Альварес – Чарло. Предварительный оппонент у меня уже есть, и я начинаю к нему готовиться. Его имя называть пока не буду, потому что контракт ещё не подписан. Скажу только, что соперник с именем – экс-чемпион мира.
В какой я форме? Сложный вопрос. Мне кажется, что с точки зрения интеллектуальных моментов, как я всё вижу и чествую, я сейчас знаю больше всего, потому что набрался опыта.
Моя цель в ближайшем бою – быть в моей лучшей физической форме. В данный момент я её ещё не набрал, потому что только начинаю вкатываться в серьёзную работу. Но я уверен, что к бою выйду в лучшей своей форме», — приводит слова Гвоздика FanDay.
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