Гвоздик подтвердил, что выйдет в ринг 30 сентября, возможный соперник – экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) рассказал, когда проведёт следующий бой.

«Могу назвать дату – я выйду в ринг 30 сентября в андеркарде боя Альварес – Чарло. Предварительный оппонент у меня уже есть, и я начинаю к нему готовиться. Его имя называть пока не буду, потому что контракт ещё не подписан. Скажу только, что соперник с именем – экс-чемпион мира.

В какой я форме? Сложный вопрос. Мне кажется, что с точки зрения интеллектуальных моментов, как я всё вижу и чествую, я сейчас знаю больше всего, потому что набрался опыта.

Моя цель в ближайшем бою – быть в моей лучшей физической форме. В данный момент я её ещё не набрал, потому что только начинаю вкатываться в серьёзную работу. Но я уверен, что к бою выйду в лучшей своей форме», — приводит слова Гвоздика FanDay.