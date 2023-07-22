Джон Фьюри: Дюбуа может нокаутировать Усика

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).
«Даниэль Дюбуа может нокаутировать его, поэтому Усик потерпел неудачу, не приняв бой с Фьюри. Противостоять 114-килограммовому супертяжу с ростом 198 см, который может ударить, за копейки по сравнению с тем, что он мог получить за бой против Тайсона? Я не знаю, что команда Усика с этим будет делать. Это безумие.
Команда Дюбуа должна иметь верную тактику, план на бой и яйца. Это всё, что нужно, чтобы победить крузера. Но если он попытается боксировать с Александром, это сыграет на руку Усику, бой пойдёт по его сценарию.
С ним нужно обращаться грубо и жёстко. Ты должен легко выдерживать атаки, тогда ты легко победишь Усика. Без длительных двухфазных атак, мощных ударов, прессинга, использования своих габаритов – забудь об этом.
Если ты попытаешься ударить крузера джебом, то забудь о победе. Тебе нужно выбросить на него все свои удары и продолжать бить дальше», — приводит слова Фьюри-старшего Boxing Social.
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