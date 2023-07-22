Гвоздик прокомментировал молчание Ломаченко по поводу ситуации на Украине
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) прокомментировал позицию экс-чемпиона в трёх дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) по поводу ситуации на Украине.
«Каждый делает свой выбор. Что такое правильное и неправильное – философский вопрос. Если спросить у россиянина о Ломаченко, то почти каждый вам ответит, что это молчание — правильная позиция. Пусть Василий сам решает, что для него правильная позиция и как ему себя вести, а люди уже делают выводы. Лично я его позицию не поддерживаю», — приводит слова Гвоздика FanDay.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Василий Ломаченко уступил единогласным судейским решением американцу Девину Хейни.
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