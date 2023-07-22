Вице-президент АСА объяснил, при каком условии бой Махачева с Оливейрой стал бы интереснее

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал предстоящий поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
«Я бы не хотел видеть бой Махачева и Оливейры в Абу-Даби. Мне кажется, было бы больше интриги, если UFC организовал бы этот поединок в США или Бразилии. Почему бы Исламу не поехать в Бразилию, как это сделал Хабиб Нурмагомедов 10 лет назад в поединке против Тьягу Тавареса? Махачев вполне способен это сделать. Уверен, ему всё равно, где драться с Оливейрой. Мы бы увидели более заряженного Чарльза. Этот бой был бы более интересен для болельщиков. Нет сомнений в том, что Ислам одержит победу над Оливерой даже на Луне. Но я хотел бы увидеть этот поединок в США или Бразилии», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в прошлом году в октябре Махачев и Оливейра уже встречались в Абу-Даби. Россиянин выиграл удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC.
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