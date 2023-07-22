Спенс: не беспокоюсь о том, что Кроуфорда считают фаворитом нашего боя

Американский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Эррол Спенс высказался о предстоящем поединке с соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Меня не беспокоит то, что Кроуфорда считают фаворитом нашего боя. Люди могу говорить, что хотят, и имеют право на мнение. Мне же просто нужно показать, что они ошибаются. Я уже давно боксирую с лучшими, и каждый свой пояс я отбирал у чемпиона мира», — приводит слова Спенса BoxingScene.

Поединок состоится в Лас-Вегасе в ночь с 29 на 30 июля мск. 35-летний Кроуфорд владеет поясом WBO. На его счету 39 побед в 39 поединках. У 33-летнего Спенса звание чемпиона по версиям WBC, WBA и IBF. Он выиграл 28 из 28 боёв на профессиональном ринге.