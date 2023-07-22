Карл Фроч рассказал, как Фьюри объяснил ему решение провести бой с Нганну

Многократный чемпион мира во втором среднем весе, британец Карл Фроч рассказал о разговоре с Тайсоном Фьюри по поводу его поединка с Фрэнсисом Нганну.

«Послушай, это всё ради денег. Это самый большой бой в супертяжелом весе» — вот что сказал мне Фьюри. Я спросил, заплатят ли ему за этот поединок больше, чем за любой другой бой, включая поединок с Александром Усиком? Он рассказал, что ему заплатят больше, чем он бы получить за бой с Усиком», — приводит слова Фроча BoxingNews24.

Бой между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в Саудовской Аравии. Сообщалось, что результат поединка пойдёт в профессиональный рекорд обоих бойцов, но при этом на кону не будет стоять титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC, которым владеет Фьюри.