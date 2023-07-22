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Шлеменко заявил, что хочет реванши с Иличем и Исмаиловым

Шлеменко заявил, что хочет реванши с Иличем и Исмаиловым
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что хотел бы провести поединки с Александром Иличем и Магомедом Исмаиловым, которым проигрывал в прошлом году.

«Что дальше? Да много что. Реванш с Иличем, к примеру. Реванш с Магомедом Исмаиловым. Оливейра? Если предложит какая-то другая организация, то без проблем. А мне лично самому делать с ним реванш я не вижу смысла. Реванш надо делать в случайных боях, как у меня с Иличем, либо как с Исмаиловым, которые люди ждут», — приводит слова Шлеменко Sport24.

Вчера, 21 июля, Шлеменко провёл бой в рамках турнира Shlemenco Fighting Championship 8 с бразильцем Алексом Оливейрой и одержал победу удушающим приёмом в первом раунде. Всего же в активе россиянина 62 победы, 15 поражений и одна ничья в профессиональных ММА.

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