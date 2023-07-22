Стрикленд обозначил условие, при котором готов подраться с Адесаньей на UFC 293

Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд, выступающий в средней весовой категории, заявил, что готов принять бой с Исраэлем Адесаньей на UFC 293, если ему заплатят столько, сколько он требует.

«Мы ведём переговоры. Всё в конце концов сводится к тому, сколько мне заплатят. Но мы действительно хотим видеть бой Иззи и Дрикуса? Конечно, нет. Нам не нужен этот бой. Вы хотите видеть, как дерусь я! Выиграю ли я? Не знаю, но могу сказать точно – я выйду и буду изо всех сил бить этого китайца по лицу.

Я думаю, что Иззи побьёт дю Плесси, но я понимаю Дрикуса. Вполне естественно сказать нет, когда ты только подрался и тебе предлагают лететь через весь мир и на семинедельном уведомлении принять бой. Но я чёртов мужик, а не чёртов трус. У меня есть цена. Выкладывайте деньги, и я подерусь с ним прямо сейчас. В отличие от настоящего африканца Дрикуса, я не так умён. У меня всё просто — вы мне платите, и я дерусь прямо здесь!» — сказал Стрикленд в интервью Helen Yee Sports.