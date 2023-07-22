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Боец ММА Эрнандес победил самым быстрым нокаутом в истории. Поединок длился одну секунду

Боец ММА Эрнандес победил самым быстрым нокаутом в истории. Поединок длился одну секунду
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Боец смешанных единоборств (ММА) Луис Эрнандес на турнире Titan FC 83, проходящем во Флориде (США), одержал самую быструю в истории победу. Спортсмен нокаутировал своего соперника, Брайана Топпа, спустя одну секунду после начала боя.

Эрнандес ударил Топпа левой ногой в голову, вследствие чего боец моментально потерял сознание. После этого спортсмен ещё один раз успел ударить соперника, прежде чем бой был остановлен.

В социальных сетях раскритиковали поступок Эрнандеса, обвиняя спортсмена в жульничестве: Брайан Топп в момент, когда он получил удар в голову, протягивал сопернику руку, стремясь коснуться его перчатки, что является знаком приветствия, принятым среди бойцов. Однако эксперты уже отметили, что Эрнандес не нарушил никаких правил, а его удар являлся стандартным: с него боец начинает почти каждый поединок.

Этот нокаут побил прошлый рекорд UFC, установленный в 2019 году: тогда Хорхе Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена за шесть секунд.

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