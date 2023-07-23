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Аспиналл в первом раунде нокаутировал Тыбуру в главном бою турнира UFC

Аспиналл в первом раунде нокаутировал Тыбуру в главном бою турнира UFC
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В Лондоне (Великобритания) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. В главном событии спортивного мероприятия встретились бойцы тяжёлой весовой категории британец Том Аспиналл и поляк Марчин Тыбура.

Победу в бою одержал Аспиналл в первом раунде, отправив в нокаут своего соперника.

Таким образом, Аспиналл одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Тыбура, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в смешанных единоборствах при 24 победах. Поляк потерпел первое поражение в UFC после двух побед подряд.

В соглавном бою турнира латвийка Юлия Столяренко одержала победу над англичанкой Молли Маккэнн. Столяренко одержала победу в первом раунде самбмишеном.

UFC 2023. UFC Fight Night 224, Лондон, Великобритания
Том Аспиналл (W) - Марчин Тыбура
23 июля 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Окончено
TKO
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