Аспиналл в первом раунде нокаутировал Тыбуру в главном бою турнира UFC
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В Лондоне (Великобритания) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. В главном событии спортивного мероприятия встретились бойцы тяжёлой весовой категории британец Том Аспиналл и поляк Марчин Тыбура.
Победу в бою одержал Аспиналл в первом раунде, отправив в нокаут своего соперника.
Таким образом, Аспиналл одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.
Тыбура, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в смешанных единоборствах при 24 победах. Поляк потерпел первое поражение в UFC после двух побед подряд.
В соглавном бою турнира латвийка Юлия Столяренко одержала победу над англичанкой Молли Маккэнн. Столяренко одержала победу в первом раунде самбмишеном.
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