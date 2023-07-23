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Все результаты турнира UFC Fight Night 224

В Лондоне завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. Представляем результаты всех боёв турнира.

Том Аспинэлл победил Марчина Тыбуру техническим нокаутом (Раунд 1, 1:13)

Юлия Столяренко победила Молли МакКэн болевым приёмом на руку (armbar) — (Раунд 1, 1:55)

Натаниэль Вуд победил Андрэ Фили единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Пол Крейг победил Андре Муниза техническим нокаутом (Раунд 2, 4:40)

Фарес Зиам победил Джая Герберта единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28)

Лерон Мёрфи победил Джоша Кулибао единогласным решением (30-26, 30-26, 30-27)

Даниэль Маркос победил Дэйви Гранта раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)

Джонни Парсонс победил Дэнни Робертса техническим нокаутом (Раунд 2, 4:57)

Йоэль Альварез победил Марка Диакеси удушающим приёмом (D’Arce choke) — (Раунд 2, 4:26)

Мик Паркин победил Джамала Поджса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Махмуд Мурадов победил Брайэна Барбарену единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Кетлин Виера победила Пэнни Кианзад единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Крис Данкан победил Янала Ашмоза единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Бруна Брасил победила Шауну Бэннон единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)

Джафэл Фильо победил Даниэля Бареза удушающим приёмом (arm triangle) — (Раунд 1, 1:34)