Робертс, Парсонс, Аспинэлл и Крэйг выиграли бонусы по итогам UFC Fight Night в Лондоне
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Поединок между англичанином Дэнни Робертсом и американцем Джонни Парсонсом в полусреднем весе в предварительном карде UFC Fight Night, прошедший в Лондоне 22 июля, был признан лучшим боем вечера. Парсонс одержал победу нокаутом во втором раунде. Оба бойца получат бонусы от UFC в размере $ 50 тыс.
В номинации лучшее выступление вечера победителями стали англичанин Том Аспиналл и шотландец Пол Крэйг. Оба тоже получат по $ 50 тыс. В главном бою вечера в тяжёлом весе Аспиналл победил техническим нокаутом поляка Марчина Тыбуру по истечении 1 минуты 13 секунд в первом раунде. Крэйг выиграл техническим нокаутом во втором раунде у бразильца Андре Муниса в поединке в среднем весе.
Бои проходили на «O2 Арене».
Итоги вечера боёв UFC
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