Майк Тайсон: хотел бы помочь Нганну перед боем с Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мыслями о бое между обладателем титула WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Я думаю, что всё возможно. У Нганну сильный удар. Я хотел бы помочь Нганну, да. Это было бы круто. Мне это нравится», – сказал Тайсон в эфире подкаста ESNEWS.
Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Выступление станет дебютом в профессиональном боксе для 36-летнего камерунца. На счету 34-летнего Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения.
Последний бой Нганну в MMA состоялся в январе 2022 года, когда на турнире UFC 270 он победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.
Джонс и Нганну провели дуэль взглядов на турнире PFL
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