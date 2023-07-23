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Майк Тайсон: хотел бы помочь Нганну перед боем с Фьюри

Майк Тайсон: хотел бы помочь Нганну перед боем с Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мыслями о бое между обладателем титула WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я думаю, что всё возможно. У Нганну сильный удар. Я хотел бы помочь Нганну, да. Это было бы круто. Мне это нравится», – сказал Тайсон в эфире подкаста ESNEWS.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Выступление станет дебютом в профессиональном боксе для 36-летнего камерунца. На счету 34-летнего Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения.

Последний бой Нганну в MMA состоялся в январе 2022 года, когда на турнире UFC 270 он победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.

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