«До сих пор отпрашиваюсь гулять до 23:00». Пётр Ян опубликовал фото с мамой

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях, показав подписчикам фотографию с мамой.

«До сих пор отпрашиваюсь погулять до 23:00», — написал боец под фото.

Фото: Социальные сети Петра Яна

Пётр Ян свой последний поединок провёл в марте этого года с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили и проиграл ему единогласным решением судей. Не так давно россиянин сообщил, что, скорее всего, вернётся в октагон лишь к концу года, а пока намерен залечить свои травмы.

Всего в активе Петра Яна 16 побед и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. На данный момент российский боец занимает пятую строчку в рейтинга легчайшего дивизиона.