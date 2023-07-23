«До сих пор отпрашиваюсь гулять до 23:00». Пётр Ян опубликовал фото с мамой
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях, показав подписчикам фотографию с мамой.
«До сих пор отпрашиваюсь погулять до 23:00», — написал боец под фото.
Фото: Социальные сети Петра Яна
Пётр Ян свой последний поединок провёл в марте этого года с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили и проиграл ему единогласным решением судей. Не так давно россиянин сообщил, что, скорее всего, вернётся в октагон лишь к концу года, а пока намерен залечить свои травмы.
Всего в активе Петра Яна 16 побед и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. На данный момент российский боец занимает пятую строчку в рейтинга легчайшего дивизиона.
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