Забит Магомедшарипов заявил, что ему предлагали титульник, чтобы он вернулся в UFC

Бывший российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступавший в полулёгкой весовой категории UFC, заявил, что руководство промоушена пыталось его вернуть, предложив титульный поединок.
«Вернуться и драться за титул? Да, такое предложение было. Отказался. Я уже, скорее всего, не вернусь. Было много причин завершить карьеру, нет какой-то основной», — сказал Магомедшарипов в подкасте URF Media.
Последний раз Магомедшарипов выходил в октагон в ноябре 2019 года. Российский боец выиграл единогласным решением судей у Келвина Каттара. В 2021 году Забит уведомил промоушен о завершении карьеры.
В UFC Забит Магомедшарипов провёл шесть поединков и одержал в них шесть побед. На момент ухода из организации он занимал третью строчку рейтинга полулёгкого веса.
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