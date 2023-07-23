Забит Магомедшарипов заявил, что ему предлагали титульник, чтобы он вернулся в UFC

Бывший российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступавший в полулёгкой весовой категории UFC, заявил, что руководство промоушена пыталось его вернуть, предложив титульный поединок.

«Вернуться и драться за титул? Да, такое предложение было. Отказался. Я уже, скорее всего, не вернусь. Было много причин завершить карьеру, нет какой-то основной», — сказал Магомедшарипов в подкасте URF Media.

Последний раз Магомедшарипов выходил в октагон в ноябре 2019 года. Российский боец выиграл единогласным решением судей у Келвина Каттара. В 2021 году Забит уведомил промоушен о завершении карьеры.

В UFC Забит Магомедшарипов провёл шесть поединков и одержал в них шесть побед. На момент ухода из организации он занимал третью строчку рейтинга полулёгкого веса.