Аспиналл: побью победителя боя Ган — Спивак, а потом Джона Джонса

Британский боец UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл прокомментировал победу над Марчином Тыбурой на прошедшем в Лондоне турнире, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Это был тяжёлый год для меня. Сейчас я абсолютно другая версия. Я даже не могу сказать, что я вернулся, я просто другой. У меня другое мышление, тело теперь другое. Мой бой мог показаться лёгким, но Тыбура реально очень сильный соперник, он выиграл семь из последних восьми поединков, так что отдайте ему должное. Он очень хороший парень, мне было нелегко с ним.

Теперь я отправлюсь в Париж, буду смотреть бой Сириля Гана и Сергея Спивака с первого ряда, потом я побью победителя этого боя, и потом и Джона Джонса!» — заявил Аспиналл после боя.

Сейчас у Аспиналла шесть побед и одно поражение в UFC, он располагается на пятом месте в рейтинге тяжёлого веса UFC.