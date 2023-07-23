Дебютант UFC рассказал, что попал в больницу из-за тяжёлой весогонки

Боец смешанных единоборств Бассил Хафез, дебютировавший в UFC в прошлые выходные, рассказал о последствиях тяжёлой весогонки перед боем.

Хафез принял бой с Джеком Деллой Маддаленой на пятидневном уведомлении и проиграл раздельным решением судей.

«У меня была тяжелейшая весогонка. После боя я попал в больницу, хотел провериться на травмы головы, но у меня нашли воздух в груди там, где его быть не должно. Меня оставили на ночь под присмотром, чтобы не случилось сердечного приступа. Вполне могла случиться остановка. В прошлом у меня уже была такая проблема. Думаю, это из-за потери веса. В следующий раз хотелось бы получить больше времени на подготовку. С полноценным лагерем я бы точно выиграл», — цитирует Хафеза MMAMania.