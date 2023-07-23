Сириль Ган обратился к Аспиналлу после его победы над Тыбурой

Двукратный претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган прокомментировал победу британца Тома Аспиналла над поляком Марчином Тыбурой в главном бою турнира UFC Fight Night 224, состоявшегося в ночь с 22 на 23 июля в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Аспиналл победил техническим нокаутом в первом раунде, после чего заявил о желании провести поединок с победителем боя Ган – Спивак.

«Отличное выступление, Том, но будь осторожен со своими желаниями. Увидимся в Париже», – написал Ган в социальных сетях.

Тому Аспиналлу 30 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году и в июле 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. За карьеру в престижнейшей организации мира Аспиналл побеждал таких бойцов как Андрей Орловский и Александр Волков.