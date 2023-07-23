Сириль Ган обратился к Аспиналлу после его победы над Тыбурой

Двукратный претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган прокомментировал победу британца Тома Аспиналла над поляком Марчином Тыбурой в главном бою турнира UFC Fight Night 224, состоявшегося в ночь с 22 на 23 июля в Лондоне (Великобритания).
Напомним, Аспиналл победил техническим нокаутом в первом раунде, после чего заявил о желании провести поединок с победителем боя Ган – Спивак.
«Отличное выступление, Том, но будь осторожен со своими желаниями. Увидимся в Париже», – написал Ган в социальных сетях.
Тому Аспиналлу 30 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году и в июле 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. За карьеру в престижнейшей организации мира Аспиналл побеждал таких бойцов как Андрей Орловский и Александр Волков.
- 23 июля 2023
-
19:21
-
17:30
-
16:32
-
15:20
-
14:40
-
13:58
-
13:13
-
12:25
-
11:43
-
11:40
-
10:54
-
10:38
-
09:49
-
09:12
-
08:32
-
02:03
-
01:33
-
01:15
-
01:00
- 22 июля 2023
-
23:33
-
22:26
-
21:02
-
20:12
-
19:00
-
17:23
-
16:55
-
16:26
-
15:37
-
15:15
-
14:51
-
14:10
-
13:51
-
13:12
-
12:50
-
12:16