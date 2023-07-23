Опубликован основной кард турнира UFC 291

Бойцовский промоушен UFC опубликовал обновлённый основной кард номерного турнира UFC 291, который состоится 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США).

Напомним, ранее бывший претендент на титул в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста отказался от поединка с россиянином Икрамом Алискеровым.

Главное событие осталось неизменным — американцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи в реванше попытаются определить следующего претендента на титул в лёгком дивизионе (до 70 кг).

UFC 291. Основной кард:

Дастин Порье (США) – Джастин Гэтжи (США);

Ян Блахович (Польша) – Алекс Перейра (Бразилия);

Стивен Томпсон (США) – Мишель Перейра (Бразилия);

Тони Фергюсон (США) – Бобби Грин (США);

Майкл Кьеза (США) – Кевин Холланд (США).