Опубликован основной кард турнира UFC 291
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Бойцовский промоушен UFC опубликовал обновлённый основной кард номерного турнира UFC 291, который состоится 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США).
Напомним, ранее бывший претендент на титул в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста отказался от поединка с россиянином Икрамом Алискеровым.
Главное событие осталось неизменным — американцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи в реванше попытаются определить следующего претендента на титул в лёгком дивизионе (до 70 кг).
UFC 291. Основной кард:
Дастин Порье (США) – Джастин Гэтжи (США);
Ян Блахович (Польша) – Алекс Перейра (Бразилия);
Стивен Томпсон (США) – Мишель Перейра (Бразилия);
Тони Фергюсон (США) – Бобби Грин (США);
Майкл Кьеза (США) – Кевин Холланд (США).
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