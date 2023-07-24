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Порье показал актуальную физическую форму за несколько дней до боя с Гэтжи на UFC 291

Порье показал актуальную физическую форму за несколько дней до боя с Гэтжи на UFC 291
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Известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото после тренировки. Порье сейчас готовится к поединку с соотечественником, Джастином Гэтжи, который пройдёт 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 291.

«Воскресные пять миль преодолены», — написал Порье.

Фото: Из личного архива Дастина Порье

Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне. В апреле 2018 года поединок между ними завершился победой Дастина техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Напомним, в своём предыдущем поединке, который прошёл в ночь с 12 на 13 ноября мск на турнире UFC 281, Порье встречался с соотечественником Майклом Чендлером. Поединок завершился досрочной победой Дастина удушающим приёмом в третьем раунде. Гэтжи в последнем бою одолел Рафаэля Физиева.

Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада:

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