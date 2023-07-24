Хейни намерен отказаться от боя с Шакуром Стивенсоном ради перехода в суперлёгкий вес
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Девин Хейни собирается отказаться от поединка с соотечественником, Шакуром Стивенсоном. Хейни хочет сделать это ради перехода в суперлёгкий дивизион.
«Билл Хейни сообщил, что Девин Хейни, скорее всего, перейдёт в более высокую весовую категорию и будет драться с Реджисом Прогрейсом за титул чемпиона мира по версии WBC в суперлёгком весе, а защищать свои титулы в бою с Шакуром Стивенсоном не будет. По его словам, затем он проведёт объединительный бой с чемпионом мира в суперлёгком весе по версии WBO Теофимо Лопесом», — написал инсайдер Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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