Тайсон Фьюри отреагировал на победу Аспиналла в бою с Тыбурой на UFC Fight Night 224

Звёздный чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил соотечественника и бойца UFC Тома Аспиналла с победой, одержанной в поединке с поляком Марчиной Тыбурой.
«Большая победа», — написал Фьюри.
Фьюри помогал Аспиналлу в подготовке к бою с Тыбурой, проводя с ним боксёрские тренировки.
Напомним, Аспиналл и Тыбура встречались на турнире UFC Fight Night 224. Том победил техническим нокаутом. После боя он заявил, что намерен подраться с победителем поединка Сириль Ган — Сергей Спивак, а затем побить чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса. Аспиналл дебютировал как профессионал в 2014 году и в июле 2020-го провёл первый поединок в UFC. За карьеру в промоушене Дана Уайта Том побеждал таких бойцов, как Андрей Орловский и Александр Волков.
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